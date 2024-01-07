Собчак нашла, как «Модный приговор» испоганил жизнь Эвелины Хромченко

Ксения Собчак высказала мнение о влиянии программы «Модный приговор» на Эвелину Хромченко. Она отметила негативные последствия передачи для ее жизни.

В блоге журналистка указала, что это модное шоу создало новый образ для Хромченко, сделав ее «народной героиней», но, по ее мнению, повлияло негативно на личную жизнь ведущей.

Ксения упомянула, что Алене Долецкой предлагали вести программу, но она отказалась, став экспертом в сфере модных брендов, в то время как Хромченко получила известность как самый модный редактор.