Журналисты нашли список звезд, концерты которых были отменены в 2023 году

В 2023 году нескольким российским знаменитостям были отменены выступления из-за различных причин. Среди них певец Валерий Меладзе, у которого был отменен концерт в «Барвиха Luxury Village», актер Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева, уволенные из МХТ им. А. П. Чехова, и рэпер Элджей, у которого отменили концерт из-за возрастной категории.

Кроме того, выступление Инстасамки в Курске было отменено из-за несоответствия ее творчества культурной политике страны. Концерты Ани Лорак были массово отменены из-за политической ситуации. Кроме того, отметились случаи отмены выступлений Басты, группы «ДДТ», Лии Ахеджаковой, Jah Khalib, группы «НАИВ», Loqiemean, Xolidayboy.

Также после скандала вокруг блогера Ивлеевой пострадали Лолита Милявская и Филипп Киркоров.