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В Сети нашелся личный номер тюменского актера сериала «Слово пацана»

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В Сети нашелся личный номер тюменского актера сериала «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @lev_zul

Лев Зулькарнаев из Тюмени столкнулся с лишним вниманием после того, как его личный номер телефона попал в интернет. Известный своей ролью в телесериале «Слово пацана» (18+), актер рассказывает, как внезапная известность повлияла на его жизнь. Он стал получать звонки и сообщения, его узнают в общественных местах. 

Артист выражает надежду, что его личность не останется связанной только с ролью в этом фильме. В интервью актер также поднял вопрос о необходимости пересмотра системы театрального образования, утверждая, что она не соответствует стандартам киноиндустрии. 

Лев высказывает мнение о том, что успех молодых актеров часто случаен и не всегда соответствует существующей системе обучения.

Информационное агентство «Informing»

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