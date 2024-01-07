В Сети нашелся личный номер тюменского актера сериала «Слово пацана»

Лев Зулькарнаев из Тюмени столкнулся с лишним вниманием после того, как его личный номер телефона попал в интернет. Известный своей ролью в телесериале «Слово пацана» (18+), актер рассказывает, как внезапная известность повлияла на его жизнь. Он стал получать звонки и сообщения, его узнают в общественных местах.

Артист выражает надежду, что его личность не останется связанной только с ролью в этом фильме. В интервью актер также поднял вопрос о необходимости пересмотра системы театрального образования, утверждая, что она не соответствует стандартам киноиндустрии.

Лев высказывает мнение о том, что успех молодых актеров часто случаен и не всегда соответствует существующей системе обучения.