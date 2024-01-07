Найдено тело известного российского кинорежиссера Олега Рябоконя

На 85-м году жизни скончался знаменитый российский и советский кинорежиссер Олег Рябоконь. Он умер в Петербурге, сообщает сегодня «Фонтанка».

Рябоконь был сценаристом, поэтом-песенником, а также членом Союза кинематографистов России и Заслуженным деятелем РФ. Его наиболее известным кинопроектом стал «Али-Баба и сорок разбойников» (1983 год) с участием Олега Табакова, Армена Джигарханяна, Вениамина Смехова.

Среди других известных работ Рябоконя — картины «Прекрасная Елена», «Физики», «Шаги императора», спектакль «Эзоп».