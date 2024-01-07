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Нашлась информация о смерти российского композитора и музыковеда Екимовского

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Нашлась информация о смерти российского композитора и музыковеда Екимовского
Знаменитости
Источник фото: соцсети

6 января 2023 года в Москве ушел из жизни композитор и музыковед. Секретаря Союза композиторов России и радиоведущего Виктора Екимовского не стало в возрасте 76 лет. Причина смерти пока что неизвестна. 

Союз композиторов выразил свои глубокие соболезнования по поводу ухода из жизни Екимовского. Родившийся 12 сентября 1947 года в Москве, он стал выпускником Гнесинского училища, а позже учеником Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (Российской академии музыки им. Гнесиных). 

Его произведения пользовались признанием

Виктор Екимовский был известен своей репутацией «неукротимого новатора» и ярого сторонника экспериментов в музыке. Его произведения пользовались признанием как в России, так и за ее пределами.

Информационное агентство «Informing»

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