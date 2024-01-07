Журналисты нашли, что Александр Новиков рассказал о СВО

Композитор и певец из РФ Александр Новиков принял решение покинуть состав жюри передачи «Три аккорда» в 2023 году. Он, являвшийся судьей этого телешоу с 2014 года, выразил поддержку специальной военной операции на Украине, считая ее правильным шагом. Он осудил артистов, покинувших родную страну, называя их предателями. В том числе это касалось народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

В 2022 году Александр выпустил книгу «Записки уголовного барда», рассказывающую о своем заключении с 1985 по 1990 год за «спекуляцию». Приговор отменили через два года после освобождения Новикова из-за отсутствия состава преступления.