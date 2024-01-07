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Микробиолог нашел опасность здоровью в полотенцах после 2-х дней использования

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Микробиолог нашел опасность здоровью в полотенцах после 2-х дней использования
Здоровье
Фото: @goffkein / freepik.com

Недавнее исследование показало, что использование одного полотенца несколько дней подряд может представлять риск из-за высокого содержания бактерий, включая кишечную палочку. 

Человеческий организм адаптирован к бактериям

Эксперты отмечают, что нет убедительных доказательств того, что люди могут заразиться своими собственными бактериями через полотенце. Человеческий организм адаптирован к бактериям, и если полотенце полностью высыхает между использованиями, оно не несет опасности. 

Микробиолог Марк Мартин указывает, что бактерии на полотенце, вероятно, происходят от самого человека, и такие грамотрицательные бактерии, как кишечная палочка, не всегда представляют угрозу для здоровья. Однако рекомендуется стирать полотенца хотя бы раз в неделю и каждый день после использования человеком с кишечной инфекцией.

Информационное агентство «Informing»

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