Микробиолог нашел опасность здоровью в полотенцах после 2-х дней использования

Недавнее исследование показало, что использование одного полотенца несколько дней подряд может представлять риск из-за высокого содержания бактерий, включая кишечную палочку.

Человеческий организм адаптирован к бактериям

Эксперты отмечают, что нет убедительных доказательств того, что люди могут заразиться своими собственными бактериями через полотенце. Человеческий организм адаптирован к бактериям, и если полотенце полностью высыхает между использованиями, оно не несет опасности.

Микробиолог Марк Мартин указывает, что бактерии на полотенце, вероятно, происходят от самого человека, и такие грамотрицательные бактерии, как кишечная палочка, не всегда представляют угрозу для здоровья. Однако рекомендуется стирать полотенца хотя бы раз в неделю и каждый день после использования человеком с кишечной инфекцией.