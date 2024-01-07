За границей не нашли посетителей на концертах уехавших из РФ звезд

Российские артисты, решившие продолжить карьеру за границей, столкнулись с уменьшением интереса к их творчеству. Многие из них, уехав из РФ за границу, надеялись на большой успех, но реальность оказалась иной. Например, группа «Сплин» теперь проводит гораздо меньше концертов, а билеты на запланированные выступления в Будве и Лондоне продаются с трудом.

Пришлось отменить концерт в Дубае

Схожая ситуация у «Би-2» (солист группы Егор Бортник признан иноагентом в РФ), которая сократила количество гастрольных туров, столкнувшись с низким спросом на концерты в Стамбуле и на Пхукете. Певице Земфире (признана иноагентом) пришлось отменить концерт в Дубае. Андрей Макаревич (признан иноагентом) также столкнулся с отсутствием спроса на выступления, чего не было ранее. Его гонорары упали, количество концертов сократилось, учитывая умеренные цены на билеты.