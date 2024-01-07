Журналисты нашли, где пропал актер Вениамин Смехов после осуждения СВО

Вениамин Смехов, актер, сценарист, ведущий, не поддержавший спецоперацию, продолжает свою творческую деятельность в России. В 2022 году принимал участие в фестивале «СловоНово», где деньги, заработанные на мероприятии, были направлены на помощь Украине.

В 2023 году Смехов дал интервью. Он сказал, что в РФ сейчас благоприятная обстановка для страха. По мнению артиста, некая женщина, узнав о его планах прийти к Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ), предостерегла от этой встречи.

«Если желание трусить присутствует, то все двери открыты. У нас страна гостеприимна для страха. Если хотите бояться, то вступайте в наши ряды».

В настоящее время Вениамин активно занимается творчеством, играет в театре, проводит иногда творческие вечера. Сегодня в столице пройдет рождественский вечер «Стихотерапия», 11 января можно будет увидеть его в «Black & Simpson».