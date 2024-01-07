Чурикова не нашла способ как наладить общение с обиженным Киркоровым

Российская ведущая Яна Чурикова рассказала, что примирение с Филиппом Киркоровым после их конфликта три года назад крайне маловероятно. В Ютуб-шоу «Макарена» она отметила, что разногласия между ними возникли после комментариев Чуриковой к результатам «Евровидения-2021», когда она поставила под сомнение решение российского жюри.

Киркоров это воспринял очень лично, с тех пор их отношения остаются напряженными. Телеведущая, относясь к ситуации с юмором, подчеркнула, что она не видит возможности наладить отношения с коллегой.