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Журналисты нашли информацию, как сейчас живет певец Денис Майданов

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Журналисты нашли информацию, как сейчас живет певец Денис Майданов
Знаменитости
Источник фото: Денис Майданов / VK

В 2023 году Денис Майданов активно совмещал свою политическую деятельность в Госдуме с музыкальным творчеством, выпустив девять альбомов собственных композиций. 

Певец дает сольные концерты в Москве и организует концертные программы для военных

Певец не только дает сольные концерты в Москве, но он также организует концертные программы для военных, высказывает поддержку спецоперации и президенту Путину, а также выступает за идею премирования военных за уничтожение танков «Леопард». 

Несмотря на санкции от различных стран, Майданов считает, что звезды, ушедшие из России, не смогут никогда сохранить свою популярность за рубежом.

Информационное агентство «Informing»

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