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Андрей Макаревич нашел нужным заявить, что еще с советских времен обижается на власть

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Андрей Макаревич нашел нужным заявить, что еще с советских времен обижается на власть
Знаменитости
Источник фото: @makarevich_andrey_official

70-летний Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) признался, что с симпатией относится ко многим живущим в России людям. Вместе с тем, он рассказал о доходе, который приносил государству. При этом музыкант заявил, что еще с советских времен испытывает обиду ко власти.

Рок-певец вспомнил сложный период деятельности группы «Машина времени», начавшийся после публикации скандальной статьи в «КП». В 1983 году, будучи профессиональными артистами, они стали объектом внимания Росконцерта, принося доход сравнимый со средним советским заводом. Однако после скандала и снятия с маршрута группа провела забастовку, не выступая три месяца.

«В 1983 году были профессиональными артистами. На наших сборах держался Росконцерт, приносили доход, как советский завод. Сами за концерт получали по 10-20 рублей. После «Рагу из синей птицы» «сняли с маршрута», велели работать над программой. Тогда решили устроить сидячую забастовку. Мы три месяца не выступали. Периодически нам говорили, что «Росконцерт голодает», но мы отвечали: «да работаем», — вспомнил музыкант. 

Информационное агентство «Informing»

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