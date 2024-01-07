Информинг » Знаменитости » Лера Кудрявцева нашла негативные последствия от своей силиконовой груди

Лера Кудрявцева нашла негативные последствия от своей силиконовой груди

Image 16+
Лера Кудрявцева нашла негативные последствия от своей силиконовой груди
Знаменитости
Источник фото: @leratvworld

Лера Кудрявцева открыто поделилась своим опытом пластической операции и последующих проблем. Теледива предостерегла молодых девушек от возможных проблем после пластики.

Ведущая, решившая увеличить грудь после родов, столкнулась с проблемами

Ведущая, решившая увеличить грудь после родов, столкнулась с проблемами, когда импланты в конечном итоге порвались. В результате гель попал в лимфоузлы, и часть его не была полностью удалена во время операции.

Звезда также выразила намерение провести пластическую операцию на лице в будущем, но не в ближайшее время, так как в настоящий момент она целиком и полностью удовлетворена своим внешним видом.

Информационное агентство «Informing»

Найдено тело 84-летней народной артистки Флюры Нигматуллиной

Найдено тело 84-летней народной артистки Флюры Нигматуллиной

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Журналисты нашли информацию, как сейчас живет певец Денис Майданов

Сегодня, 17:53

Журналисты нашли, где пропал актер Вениамин Смехов после осуждения СВО

Сегодня, 17:33

Журналисты нашли, что Александр Новиков рассказал о СВО

Сегодня, 16:58

Чурикова не нашла способ как наладить общение с обиженным Киркоровым

Сегодня, 16:28

Андрей Макаревич нашел нужным заявить, что еще с советских времен обижается на власть

Сегодня, 15:53

За границей не нашли посетителей на концертах уехавших из РФ звезд

Сегодня, 15:38

Найдено тело известного российского кинорежиссера Олега Рябоконя

Сегодня, 14:58

Актриса Ан Ын Джин нашла, что ответить на слухи о романе с женатым Намгуном Мином

Сегодня, 14:08

Журналисты нашли список звезд, концерты которых были отменены в 2023 году

Сегодня, 13:23

Собчак нашла, как «Модный приговор» испоганил жизнь Эвелины Хромченко

Сегодня, 12:38

Нашлась информация о смерти российского композитора и музыковеда Екимовского

Сегодня, 12:23

В Сети нашелся личный номер тюменского актера сериала «Слово пацана»

Сегодня, 11:58

Продюсер Лавров нашел список тех, кого Алла Пугачева позвала бы к себе на концерт

Сегодня, 05:33

Нашлись данные, что гонорары Кати Лель возросли с 900 тысяч до 4 млн рублей

Сегодня, 00:13

Продюсер Лавров нашел и назвал самых кассовых российских актрис 2023 года

Вчера, 23:13

Журналисты нашли, как живет Леонид Парфенов после отъезда из РФ и гражданства Израиля

Вчера, 21:53

Саша Бортич опровергла слухи, о том, что стала актрисой через постель

Вчера, 21:38

Отмененный в России Филипп Киркоров нашел себе работу в Дубае

Вчера, 20:38

Известные российские топ-модели, покорившие сердца иностранных знаменитостей

Вчера, 19:38

Итальянский певец Gazebo нашел удивительным, что в России сильно любят музыку 80-х

Вчера, 19:08

Новости партнеров
2023
ru-RU