Лера Кудрявцева нашла негативные последствия от своей силиконовой груди

Лера Кудрявцева открыто поделилась своим опытом пластической операции и последующих проблем. Теледива предостерегла молодых девушек от возможных проблем после пластики.

Ведущая, решившая увеличить грудь после родов, столкнулась с проблемами

Ведущая, решившая увеличить грудь после родов, столкнулась с проблемами, когда импланты в конечном итоге порвались. В результате гель попал в лимфоузлы, и часть его не была полностью удалена во время операции.

Звезда также выразила намерение провести пластическую операцию на лице в будущем, но не в ближайшее время, так как в настоящий момент она целиком и полностью удовлетворена своим внешним видом.