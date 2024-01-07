Нашлись продукты, которые крайне негативно влияют на сосуды

Здоровье сердечно-сосудистой системы тесно связано с питанием и физической активностью. Оптимальное питание включает небольшие, но частые приемы пищи.

Однако стоит избегать вредных продуктов, таких как фаст-фуд, красное мясо, готовые приправы, алкоголь, колбаса, газировка, сладкие напитки. Также следует уменьшить потребление соли и сахара, майонеза, соусов, кетчупа.

Главное - избегать потребления трансжиров

Выпечка, полуфабрикаты, сливки, сливочное масло нужно употреблять в разумных пределах. Самое главное, избегать потребления трансжиров.

Также необходимо пить больше воды, заниматься физической активностью, что снизит риски сердечно-сосудистых заболеваний.