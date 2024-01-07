СМИ нашли выступление Филиппа Киркорова, вырезанное Первым каналом

Первый канал принял решение вырезать фрагменты с участием Филиппа Киркорова и певицы Глюкозы из телевизионной версии «Рождественского вечера с Григорием Лепсом».

Выступление поп-короля с треком «Летите, летите» было вырезано из концерта

Концерт, записанный 24 декабря 2023 года, должен был открыться выступлением поп-короля с треком «Летите, летите», однако в конечной версии этого момента не оказалось. Также из телеверсии было исключено выступление Глюкозы с хитом «Мурашки». Анонсы выступлений артистов были удалены с официального сайта телеканала. Эти решения были приняты после «голой» вечеринки, на которой присутствовали вышеуказанные знаменитости.