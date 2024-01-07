Лоза нашел объяснение, почему у телезрителей падает интерес к новогодним шоу

Юрий Лоза высказал мнение, что нынешние «Новогодние огоньки» теряют интерес у телезрителей, так как стали перфомансами для других артистов, а не для публики.

В последние годы «Новогодние огоньки» стали направлены на самих звезд

Певец и композитор отметил, что ранее артисты, вроде Иосифа Кобзона, выступали для шахтёров и крестьян, и это делало праздничные программы близкими и важными для народа. Однако в последние годы «Новогодние огоньки» стали направлены на самих звезд, что не вызывает интереса у зрителей.

Лоза в связи с этим призывает полностью изменить формат и направить внимание при создании новогодних шоу на предпочтения граждан РФ.