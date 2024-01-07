Популярный блогер назвал сумму, во сколько ему обошелся отдых в горах Сочи

Блогер Андрей Коток поделился своим новогодним отдыхом в Сочи.

Стоимость отдыха составила 70 тысяч рублей в сутки, не включая затраты на развлечения и сувениры

Проживание в четырехзвездочном отеле обошлось ему в 119 тысяч рублей за пять дней, а аренда внедорожника – 19 тысяч рублей в сутки. Блогер предпочел аренду такси, несмотря на сломанный автомобиль. На питание в ресторанах он тратил в среднем 10 тысяч рублей на двоих. Активные развлечения на горнолыжных трассах, включая ски-пасс и аренду оборудования, обошлись ему еще в 8 тысяч рублей. Итоговая стоимость отдыха составила 70 тысяч рублей в сутки, не включая дополнительные затраты на развлечения и сувениры.