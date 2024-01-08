Алена Водонаева нашла и назвала причину неожиданной свадьбы актера Петрова

Алёна Водонаева высказала свое мнение о неожиданной свадьбе актера Александра Петрова, отметив, что его история о встрече с новой возлюбленной всего две недели до свадьбы выглядит весьма неправдоподобной, пишет Телепрограмма.

В соцсетях актер и его нынешняя супруга подписаны друг на друга около года

Она заявила, что в соцсетях актер и его нынешняя супруга подписаны друг на друга около года, что, по ее мнению, свидетельствует о том, что они давно знакомы. Водонаева подметила, что девушка ранее публиковала откровенные фотографии, привлекая всячески внимание артиста.

Телеведущая осудила его за прекращение отношений с предыдущей партнершей и выразила уверенность в том, что новая супруга не так чиста, как кажется, обвинив ее в нечестности.