Информинг » Знаменитости » Алена Водонаева нашла и назвала причину неожиданной свадьбы актера Петрова

Алена Водонаева нашла и назвала причину неожиданной свадьбы актера Петрова

Image 16+
Алена Водонаева нашла и назвала причину неожиданной свадьбы актера Петрова
Знаменитости
Источник фото: @alenavodonaeva

Алёна Водонаева высказала свое мнение о неожиданной свадьбе актера Александра Петрова, отметив, что его история о встрече с новой возлюбленной всего две недели до свадьбы выглядит весьма неправдоподобной, пишет Телепрограмма.

В соцсетях актер и его нынешняя супруга подписаны друг на друга около года

Она заявила, что в соцсетях актер и его нынешняя супруга подписаны друг на друга около года, что, по ее мнению, свидетельствует о том, что они давно знакомы. Водонаева подметила, что девушка ранее публиковала откровенные фотографии, привлекая всячески внимание артиста. 

Телеведущая осудила его за прекращение отношений с предыдущей партнершей и выразила уверенность в том, что новая супруга не так чиста, как кажется, обвинив ее в нечестности.

Информационное агентство «Informing»

Охлобыстин нашел и опубликовал мнение граждан РФ о новогодних «Голубых огоньках»

Охлобыстин нашел и опубликовал мнение граждан РФ о новогодних «Голубых огоньках»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
СМИ нашли выступление Филиппа Киркорова, вырезанное Первым каналом

Вчера, 23:53

Популярный блогер назвал сумму, во сколько ему обошелся отдых в горах Сочи

Вчера, 23:03

Лоза нашел объяснение, почему у телезрителей падает интерес к новогодним шоу

Вчера, 21:13

Лера Кудрявцева нашла негативные последствия от своей силиконовой груди

Вчера, 18:33

Журналисты нашли информацию, как сейчас живет певец Денис Майданов

Вчера, 17:53

Журналисты нашли, где пропал актер Вениамин Смехов после осуждения СВО

Вчера, 17:33

Журналисты нашли, что Александр Новиков рассказал о СВО

Вчера, 16:58

Чурикова не нашла способ как наладить общение с обиженным Киркоровым

Вчера, 16:28

Андрей Макаревич нашел нужным заявить, что еще с советских времен обижается на власть

Вчера, 15:53

За границей не нашли посетителей на концертах уехавших из РФ звезд

Вчера, 15:38

Найдено тело известного российского кинорежиссера Олега Рябоконя

Вчера, 14:58

Актриса Ан Ын Джин нашла, что ответить на слухи о романе с женатым Намгуном Мином

Вчера, 14:08

Журналисты нашли список звезд, концерты которых были отменены в 2023 году

Вчера, 13:23

Собчак нашла, как «Модный приговор» испоганил жизнь Эвелины Хромченко

Вчера, 12:38

Нашлась информация о смерти российского композитора и музыковеда Екимовского

Вчера, 12:23

В Сети нашелся личный номер тюменского актера сериала «Слово пацана»

Вчера, 11:58

Продюсер Лавров нашел список тех, кого Алла Пугачева позвала бы к себе на концерт

Вчера, 05:33

Нашлись данные, что гонорары Кати Лель возросли с 900 тысяч до 4 млн рублей

Вчера, 00:13

Продюсер Лавров нашел и назвал самых кассовых российских актрис 2023 года

6-01-2024, 23:13

Журналисты нашли, как живет Леонид Парфенов после отъезда из РФ и гражданства Израиля

6-01-2024, 21:53

Новости партнеров
2023
ru-RU