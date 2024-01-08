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Журналисты нашли, как живет звезда сериала «Бандитский Петербург» Игорь Лифанов

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Журналисты нашли, как живет звезда сериала «Бандитский Петербург» Игорь Лифанов
Знаменитости
Источник фото: @igorlifanovofficial

В 2023 году Игорь Лифанов и дальше участвует в съемках сериалов. Речь идет о фильмах «Сыщицы« и «Крутые меры". Также он работает над проектом "Жыыызнь". Сосредотачиваясь на театральных постановках, актер признается, что не стремится к профессиональным званиям, таким как "заслуженный» или »народный» артист, считая их всего лишь «смешными финтифлюшками»

Лифанов выразил непонимание относительно отмены русской культуры на Западе

Лифанов при этом отметил сложности для российских артистов в достижении успеха за рубежом, поскольку их выступления привлекают в основном русскоязычную аудиторию. Также он выразил непонимание относительно отмены русской культуры на Западе и отметил, что равнодушен к санкциям и запретам, затрагивающим артистов из РФ.

Информационное агентство «Informing»

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