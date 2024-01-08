Информинг » Знаменитости » Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

Image 16+
Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова
Знаменитости
Источник фото: @jsvok

Юлия Самойлова, участница Евровидения 2018, после неудачи на конкурсе временно исчезла из медиафокуса. В последнее время она выразила желание вернуться на сцену и занимается благотворительностью.

Юлия впервые привлекла внимание широкой публики, участвуя в «Факторе А»

В 2013 году Юлия впервые привлекла внимание широкой публики, участвуя в «Факторе А«. Ее мощное исполнение тронуло даже народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которую она несколько раз довела до слез своим впечатляющим вокалом. С 2021 года она является попечителем фонда »Клуб добра», помогающего детям с тяжелыми заболеваниями.

Юлия замужем за концертным директором Алексеем Тараном, но у них нет детей, так как Самойлова не готова к материнству.

В 2022 году артистка выпустила трек «Yeah» и стала хедлайнером фестиваля в Калининграде в 2023 году. Ближайшие выступления у певицы не запланированы.

Информационное агентство «Informing»

Охлобыстин нашел и опубликовал мнение граждан РФ о новогодних «Голубых огоньках»

Охлобыстин нашел и опубликовал мнение граждан РФ о новогодних «Голубых огоньках»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

Сегодня, 01:53

Алена Водонаева нашла и назвала причину неожиданной свадьбы актера Петрова

Сегодня, 00:28

Журналисты нашли, как живет звезда сериала «Бандитский Петербург» Игорь Лифанов

Сегодня, 00:18

СМИ нашли выступление Филиппа Киркорова, вырезанное Первым каналом

Вчера, 23:53

Популярный блогер назвал сумму, во сколько ему обошелся отдых в горах Сочи

Вчера, 23:03

Лоза нашел объяснение, почему у телезрителей падает интерес к новогодним шоу

Вчера, 21:13

Лера Кудрявцева нашла негативные последствия от своей силиконовой груди

Вчера, 18:33

Журналисты нашли информацию, как сейчас живет певец Денис Майданов

Вчера, 17:53

Журналисты нашли, где пропал актер Вениамин Смехов после осуждения СВО

Вчера, 17:33

Журналисты нашли, что Александр Новиков рассказал о СВО

Вчера, 16:58

Чурикова не нашла способ как наладить общение с обиженным Киркоровым

Вчера, 16:28

Андрей Макаревич нашел нужным заявить, что еще с советских времен обижается на власть

Вчера, 15:53

За границей не нашли посетителей на концертах уехавших из РФ звезд

Вчера, 15:38

Найдено тело известного российского кинорежиссера Олега Рябоконя

Вчера, 14:58

Актриса Ан Ын Джин нашла, что ответить на слухи о романе с женатым Намгуном Мином

Вчера, 14:08

Журналисты нашли список звезд, концерты которых были отменены в 2023 году

Вчера, 13:23

Собчак нашла, как «Модный приговор» испоганил жизнь Эвелины Хромченко

Вчера, 12:38

Нашлась информация о смерти российского композитора и музыковеда Екимовского

Вчера, 12:23

В Сети нашелся личный номер тюменского актера сериала «Слово пацана»

Вчера, 11:58

Продюсер Лавров нашел список тех, кого Алла Пугачева позвала бы к себе на концерт

Вчера, 05:33

Новости партнеров
2023
ru-RU