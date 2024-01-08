Евровидение, слезы Пугачевой и болезнь: куда пропала певица Юлия Самойлова

Юлия Самойлова, участница Евровидения 2018, после неудачи на конкурсе временно исчезла из медиафокуса. В последнее время она выразила желание вернуться на сцену и занимается благотворительностью.

Юлия впервые привлекла внимание широкой публики, участвуя в «Факторе А»

В 2013 году Юлия впервые привлекла внимание широкой публики, участвуя в «Факторе А«. Ее мощное исполнение тронуло даже народную артистку СССР Аллу Пугачеву, которую она несколько раз довела до слез своим впечатляющим вокалом. С 2021 года она является попечителем фонда »Клуб добра», помогающего детям с тяжелыми заболеваниями.

Юлия замужем за концертным директором Алексеем Тараном, но у них нет детей, так как Самойлова не готова к материнству.

В 2022 году артистка выпустила трек «Yeah» и стала хедлайнером фестиваля в Калининграде в 2023 году. Ближайшие выступления у певицы не запланированы.