Критик Лидия Маслова нашла причины коммерческого успеха кинофильма «Холоп 2»

Фильм «Холоп-2», продолжение популярного проекта, вызывает широкий интерес у зрителей и критиков кинематографа. Критик Лидия Маслова выделила заметный момент в фильме, отметив смену главной мужской роли на главную женскую.

Она считает, что в фразе фильма раскрывается особенность женской психологии, а также подчеркнула злорадство зрителей по отношению к привилегированным персонажам. Маслова также отметила использование создателями всех инструментов для повышения кассовой привлекательности проекта в процессе съемок.