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Садальский нашел нужным вспомнить просьбу родных Рязанова к Михалкову

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Садальский нашел нужным вспомнить просьбу родных Рязанова к Михалкову
Знаменитости
Источник фото: соцсети Стаса Садальского

Артист и шоумен Стас Садальский высказал свое мнение относительно конфликта между Эльдаром Рязановым и Никитой Михалковым. Он отметил, что несмотря на неприязненные комментарии Рязанова в адрес Михалкова, последний всегда оказывал поддержку и помощь в трудные моменты. 

Когда семья Рязанова попросила место на Новодевичьем кладбище после его смерти, они обратились именно к Никите Сергеевичу и он оказал помощь. Критикующие высказывания режиссера относительно творчества Рязанова вызвали бурную реакцию в обществе. Тем не менее, Садальский подчеркнул, что в мире искусства существует настоящая дружба и взаимная поддержка, преодолевающая любые разногласия или противоречия.

Информационное агентство «Informing»

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