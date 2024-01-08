Садальский нашел нужным вспомнить просьбу родных Рязанова к Михалкову

Артист и шоумен Стас Садальский высказал свое мнение относительно конфликта между Эльдаром Рязановым и Никитой Михалковым. Он отметил, что несмотря на неприязненные комментарии Рязанова в адрес Михалкова, последний всегда оказывал поддержку и помощь в трудные моменты.

Когда семья Рязанова попросила место на Новодевичьем кладбище после его смерти, они обратились именно к Никите Сергеевичу и он оказал помощь. Критикующие высказывания режиссера относительно творчества Рязанова вызвали бурную реакцию в обществе. Тем не менее, Садальский подчеркнул, что в мире искусства существует настоящая дружба и взаимная поддержка, преодолевающая любые разногласия или противоречия.