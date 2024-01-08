Андрей Макаревич заявил, что в советские годы его группа фактически содержала Росконцерт

В свежем интервью Андрей Макаревич* (признан иноагентом) заявил, что в советские годы его группа фактически содержала Росконцерт, принося доход, сравнимый со «средней величиной советского завода».

Музыкант утверждает, что их концерты финансировали Росконцерт, а их группе платили всего 10-20 рублей за выступление. Макаревич* также вспомнил забастовку в 1983 году, когда они три месяца не выступали, и заявил, что чиновники приползли к ним на коленях, говоря, что «Росконцерт голодает».

Эти заявления вызвали возмущение пользователей, которые вспомнили подобные слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что в 80-е годы она фактически содержала весь СССР своими концертами.