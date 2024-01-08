Отар Кушанашвили нашел нужным сообщить, что актеров из «Слово пацана» скоро забудут

Отар Кушанашвили выразил мнение о том, что актеров из телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» ждет скорое забвение. По словам скандально известного журналиста, они будут забыты, и им никто не будет нужен.

Отар выделяет Ивана Янковского, исполнившего роль Вовы Адидаса, как единственного, у кого есть шанс «самоутвердиться». Однако Кушанашвили подчеркивает, что быть доподлинной звездой — это искусство, и в нем просто нет места глупым и нехаризматичным.

Также публицист комментирует интервью Никиты Кологривого, который критиковал своих коллег и высказал недовольство теми, кто хвалит проект, не понимая на самом деле его сути.