Лучшие зарубежные фильмы и актёры: нашлись победители «Золотого глобуса»

На 81-й церемонии «Золотого глобуса» были объявлены победители в различных категориях, пишет Царьград.
- Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица» (режиссер Хаяо Миядзаки).
- Кинематографические и кассовые достижения: «Барби».
- Лучшая песня: «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (Билли Айлиш).
- Лучшая женская роль: Лили Гладстоун за «Убийцы цветочной луны».
- Лучший драматический фильм: «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан).
- Лучшая мужская драматическая роль: Киллиан Мерфи за «Оппенгеймер».
- Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни-младший за «Оппенгеймер».
- Лучший исполнитель роли в драматическом ТВ-сериале: Киран Калкин за «Наследники».
- Лучший мини-сериал: «Грызня».
- Лучшие исполнители ролей в «Грызне»: Али Вонг и Стивен Ян.
- Лучший фильм: «Бедные-несчастные» (реж. Йоргас Лантимос).
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун за «Бедные-несчастные».
- Лучший фильм на иностранном языке: «Анатомия падения» (французский детектив).