Лучшие зарубежные фильмы и актёры: нашлись победители «Золотого глобуса»

На 81-й церемонии «Золотого глобуса» были объявлены победители в различных категориях, пишет Царьград.

Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица» (режиссер Хаяо Миядзаки). Кинематографические и кассовые достижения: «Барби». Лучшая песня: «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (Билли Айлиш). Лучшая женская роль: Лили Гладстоун за «Убийцы цветочной луны». Лучший драматический фильм: «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан). Лучшая мужская драматическая роль: Киллиан Мерфи за «Оппенгеймер». Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни-младший за «Оппенгеймер». Лучший исполнитель роли в драматическом ТВ-сериале: Киран Калкин за «Наследники». Лучший мини-сериал: «Грызня». Лучшие исполнители ролей в «Грызне»: Али Вонг и Стивен Ян. Лучший фильм: «Бедные-несчастные» (реж. Йоргас Лантимос). Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун за «Бедные-несчастные». Лучший фильм на иностранном языке: «Анатомия падения» (французский детектив).