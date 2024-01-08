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Лучшие зарубежные фильмы и актёры: нашлись победители «Золотого глобуса»

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Лучшие зарубежные фильмы и актёры: нашлись победители «Золотого глобуса»
Знаменитости
Источник фото: @cillianmurphyofficiall

На 81-й церемонии «Золотого глобуса» были объявлены победители в различных категориях, пишет Царьград.

  1. Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица» (режиссер Хаяо Миядзаки).
  2. Кинематографические и кассовые достижения: «Барби».
  3. Лучшая песня: «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (Билли Айлиш).
  4. Лучшая женская роль: Лили Гладстоун за «Убийцы цветочной луны».
  5. Лучший драматический фильм: «Оппенгеймер» (Кристофер Нолан).
  6. Лучшая мужская драматическая роль: Киллиан Мерфи за «Оппенгеймер».
  7. Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни-младший за «Оппенгеймер».
  8. Лучший исполнитель роли в драматическом ТВ-сериале: Киран Калкин за «Наследники».
  9. Лучший мини-сериал: «Грызня».
  10. Лучшие исполнители ролей в «Грызне»: Али Вонг и Стивен Ян.
  11. Лучший фильм: «Бедные-несчастные» (реж. Йоргас Лантимос).
  12. Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун за «Бедные-несчастные».
  13. Лучший фильм на иностранном языке: «Анатомия падения» (французский детектив).

Информационное агентство «Informing»

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