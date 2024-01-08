«Приходится выбирать»: исхудавший Михайлов нашел силы сообщить о болезни

Певец Стас Михайлов подтвердил, что он тяжело заболел во время новогодних праздников, начиная с 30-го числа, и предположил, что это может быть повторным заражением COVID-19.

Как отметил исхудавший исполнитель, в настоящее время уже все позади и он идет на поправку. При этом подробностей о характере болезни певец не раскрыл, пишет портал 7Дней. Кроме того, Михайлов сообщил, что в прошлом году ему удалось похудеть на 17 килограммов, отказавшись от потребления хлебобулочных изделий, сахара и алкогольных напитков.