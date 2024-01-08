JAMA Neurology: Найдены 15 главных факторов, способствующих слабоумию

Как пишет АиФ, ученые из Нидерландов и Британии выявили 15 факторов риска развития деменции в ходе нового исследования с участием 356 052 человек, зарегистрированных в Биобанке Великобритании.

Среди наиболее значимых факторов оказались низкий уровень образования, социально-экономический статус, генетическая предрасположенность, полный отказ от алкоголя, злоупотребление алкоголем. В список также вошли социальная изоляция, недостаток витамина D, снижение силы сжатия кисти, повышенный уровень С-реактивного белка, ухудшение слуха или глухота, гипотония, депрессия, инсульт, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы.