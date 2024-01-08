Врач Разаренова нашла опасность в плавленом сыре

Врач-диетолог из РФ Александра Разаренова предупреждает, что плавленый сыр существенно отличается от натурального по своему составу. Пищевые добавки, такие как красители, эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы, консерванты придают плавленому сыру его характерные органолептические свойства.

В некоторых случаях в состав этого продукта добавляют трансжиры. Злоупотребление им может повысить уровень холестерина, привести к ожирению, увеличить риск недугов сердечно-сосудистой системы либо сахарного диабета.