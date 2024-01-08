Лариса Долина нашлась на Мальдивах после новогодних праздников

Лариса Долина поделилась со своими подписчиками новыми фотографиями с отдыха на Мальдивах в своем микроблоге. Она сообщила, что отправилась на заслуженный отдых после длительной напряженной работы на новогодних праздниках.

Артистка показала поклонникам, как она проводит время на пляже, выражая радость после поездки к океану, на которую давно ждала.

Источник фото: @larisa.dolina.official

Несмотря на отпуск, 68-летняя исполнительница призналась, что ей сложно не думать о работе. Также Долина выразила надежду, что этот отдых поможет ей набраться сил перед весьма насыщенным 2024 годом.