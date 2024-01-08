Киркоров нашел нужным признаться в любви к России на концерте в ОАЭ

После череды неприятностей, связанных с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой, Филипп Киркоров впервые публично обратился к публике и выразил свою любовь к России.

Певец отработал концерт в Дубае. В ОАЭ он исполнил дуэтом с Михаилом Шуфутинским известную композицию «Жара в Дубае». Поп-король признался, что сейчас сильно переживает, но надеется, что его дела скоро наладятся. Киркоров также подчеркнул, что не представляет своей жизни без РФ и ощущает присутствие русского духа, даже находясь далеко от Родины, пишет Woman.ru.