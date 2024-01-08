Рэперу РФ Vacio нашли повод вручить повестку в военкомат

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) рассказал о своих условиях содержания в спецприемнике после того, как он был задержан.

Общественный деятель Алексей Лобарев посетил музыканта. Он сообщил, что артист находится в одиночной камере, занимается творчеством, работая над новой песней.

Рэперу вручили повестку

Сам Васильев утверждает, что не является представителем ЛГБТ и не выкладывал посты, связанные с этим движением. Также он добавил, что после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку. В полиции рэпера допрашивали относительно участия в голой вечеринке в столичном клубе Мутабор.