Нарколог Шуров нашел, что пристрастие к алкоголю ударило по внешности Михаила Ефремова

Нарколог Василий Шуров высказал мнение о состоянии Михаила Ефремова, отметив, что злоупотребление алкогольными напитками сильно сказалось на его внешности и даже привело к деградации.

Врач упомянул случай из Самары, где артист начал ругаться прямо во время проведения спектакля, а также отметил его запущенный и неряшливый внешний вид. Медик предположил, что непрофессиональное поведение адвоката могло повлиять на приговор актеру в деле о смертельном ДТП.

Шуров отметил, что признание вины и проявление сожаления могли изменить решение суда.