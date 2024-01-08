Сбежавшая после начала СВО актриса Ксения Раппопорт нашла способ зарабатывать в РФ

Актриса театра и кино Ксения Раппопорт, после того как покинула Россию и обосновалась в Италии, продолжает зарабатывать в своей родной стране. Несмотря на отмену выступлений с ее участием из-за критики со стороны патриотически настроенной общественности, у артистки запланированы выступления в Петербурге и Москве в текущем году.

В Европе Раппопорт также пользуется популярностью. Она снялась в фильме итальянского кинорежиссера Джузеппе Торнаторе, а также сумела выступить в качестве ведущей на Венецианском фестивале.