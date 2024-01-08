Профессор Воробьев: у умершей 20-летней Середы нашли смертельные осложнения гриппа

Павел Воробьев рассказал о возможных осложнениях гриппа А, которые могли стать причиной смерти российской шорт-трекистки Анастасии Середы.

Напомним: спортсменка провела в больнице месяц и, по последней информации, в итоге впала в кому.

Как подчеркнул в беседе с МК профессор, респираторные инфекции, такие как грипп, могут вызывать внутрисосудистое диссеминированное свертывание крови, более известное как ДВС-синдром. По словам доктора медицинских наук, он проявляется образованием мелких тромбов, которые могут забивать сосуды и приводить к серьезным осложнениям, в некоторых случаях, к летальному исходу.

Врач отметил, что антикоагулянты, плазмоферез либо переливание плазмы могут быть использованы для лечения таких осложнений. Стоит отметить, что проблемы могут возникнуть даже у спортсменов, несмотря на их крепкое здоровье, так как реакция организма на вирусную болезнь у всех людей одинакова.