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Куда пропала Оксана Самойлова? Нашелся последний пост модели, который был в 2023 году

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Куда пропала Оксана Самойлова? Нашелся последний пост модели, который был в 2023 году
Знаменитости
Источник фото: @samoylovaoxana

Оксана Самойлова, одна из самых популярных блогеров в России с более чем 15 миллионами подписчиков, резко пропала из соцсетей после скандала на голой вечеринке Насти Ивлеевой, пишет сегодня Woman.ru. 

Раньше модель активно делилась каждым моментом из своей жизни, но события последних недель заставили ее изменить свой подход. Даже ее супруг опубликовал короткое видео, скорее всего, с места отдыха. 

Поклонники обеспокоены, так как звездная семья не выходит на связь уже более недели, и это вызывает у них много вопросов. Судя по всему, пара решила взять паузу от публичности, чтобы насладиться новогодними каникулами и отдохнуть в семейном кругу.

Информационное агентство «Informing»

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