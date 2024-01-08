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Киркорова после «голой» вечеринки Ивлеевой не нашли на фестивале «Жара Fest» в ОАЭ

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Киркорова после «голой» вечеринки Ивлеевой не нашли на фестивале «Жара Fest» в ОАЭ
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

Исполнителя не допустили к участию в фестивале

После «голой« вечеринки Ивлеевой Филиппа Киркорова отстранили от участия в «Жара Fest», прошедшем в Дубае. По данным портала »Утро.ру», исполнителя не допустили к участию в данном мероприятии, которое состоялось 6 и 7 января 2024 года. 

Несмотря на участие поп-короля в других светских событиях в ОАЭ в начале праздников, на фестивале он так и не появился. 

Напомним, что Филипп Бедросович принял участие в вечеринке в московском клубе «Мутабор», прошедшей 21 декабря. Фото и видео с этого скандального события вызвали широкий общественный резонанс. В конечном итоге участие Киркорова во многих концертах было решено отменить.

Информационное агентство «Informing»

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