Киркорова после «голой» вечеринки Ивлеевой не нашли на фестивале «Жара Fest» в ОАЭ

Исполнителя не допустили к участию в фестивале

После «голой« вечеринки Ивлеевой Филиппа Киркорова отстранили от участия в «Жара Fest», прошедшем в Дубае. По данным портала »Утро.ру», исполнителя не допустили к участию в данном мероприятии, которое состоялось 6 и 7 января 2024 года.

Несмотря на участие поп-короля в других светских событиях в ОАЭ в начале праздников, на фестивале он так и не появился.

Напомним, что Филипп Бедросович принял участие в вечеринке в московском клубе «Мутабор», прошедшей 21 декабря. Фото и видео с этого скандального события вызвали широкий общественный резонанс. В конечном итоге участие Киркорова во многих концертах было решено отменить.