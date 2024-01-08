Ученый Нил Джонсон нашел гены, которые влияют на желание завести собаку

Научный исследователь Нил Джонс рассказал о влиянии генетических факторов на желание завести собаку во взрослом возрасте.

По его словам, привлечение к этим животным взрослого человека может быть объяснено наличием четвероногого друга в детстве, воспитанием или же влиянием семейных традиций. Однако ранее науке не было известно, какую роль играют генетические факторы в этом процессе.

Определенные мутации генов могут повысить вероятность того, что человек решит завести собаку

Проведенное недавно исследование выявило, что определенные мутации генов могут повысить вероятность того, что человек решит обзавестись домашним питомцем.