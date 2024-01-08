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51-летняя актриса Аронова нашла нужным сделать признание, что обеспечивает мужа

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51-летняя актриса Аронова нашла нужным сделать признание, что обеспечивает мужа
Знаменитости
Источник фото: @aronova_masha

Мария Аронова откровенно рассказала, что ее муж, народной артист России Евгений Фомин, решил оставить свою карьеру, чтобы полностью посвятить себя воспитанию детей и быту. 

Муж Ароновой имеет собственные финансовые ресурсы, поэтом никогда не просит у нее денег

В интервью артистка поддержала супруга, и сообщила, что обеспечивает его финансово. Аронова подчеркнула в беседе важность обеспечения хороших материальных условий для тех, кто посвятил себя семейным ценностям. Она добавила, что ее муж имеет собственные финансовые ресурсы, поэтому никогда не просит у нее денег.

Отметим, супруги вступили в брак в 2018 году после двадцати лет отношений. У них подрастает 19-летняя дочь Серафима и сын Владислав Гандрабур от первого брака Марии.

Информационное агентство «Informing»

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