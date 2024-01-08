51-летняя актриса Аронова нашла нужным сделать признание, что обеспечивает мужа

Мария Аронова откровенно рассказала, что ее муж, народной артист России Евгений Фомин, решил оставить свою карьеру, чтобы полностью посвятить себя воспитанию детей и быту.

Муж Ароновой имеет собственные финансовые ресурсы, поэтом никогда не просит у нее денег

В интервью артистка поддержала супруга, и сообщила, что обеспечивает его финансово. Аронова подчеркнула в беседе важность обеспечения хороших материальных условий для тех, кто посвятил себя семейным ценностям. Она добавила, что ее муж имеет собственные финансовые ресурсы, поэтому никогда не просит у нее денег.

Отметим, супруги вступили в брак в 2018 году после двадцати лет отношений. У них подрастает 19-летняя дочь Серафима и сын Владислав Гандрабур от первого брака Марии.