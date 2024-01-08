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Врач РФ Поляев нашел эффективные методы сброса веса после новогодних праздников

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Врач РФ Поляев нашел эффективные методы сброса веса после новогодних праздников
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

В начале нового года, сезона борьбы с лишним весом, главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев предложил рекомендации. 

Разгрузочные дни с легким питанием следует совмещать с регулярными физическими нагрузками

Он подчеркнул важность ужина за два часа до сна для эффективной переработки пищи и предотвращения возможного накопления жиров. Эксперт также выделил роль клетчатки и белка, обеспечивающих ощущение сытости, улучшение работы ЖКТ. Поляев предложил разгрузочные дни с легким питанием совмещать с регулярными физическими нагрузками. Еще одним немаловажным моментом является достаточный сон, предотвращающий связанное с недосыпом переедание. 

Специалист напоследок призвал обращать внимание на физические упражнения и прогулки на свежем воздухе для общего улучшения здоровья и снижения веса.

Информационное агентство «Informing»

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