Балерина Анастасия Волочкова нашлась топлес на Мальдивах и нарвалась на критику в Сети

Как сообщает Вокруг.ТВ, Анастасия Волочкова поразила своих поклонников весьма смелым кадром, на котором она предстала обнаженной.

Селфи показывает артистку без бюстгальтера

Селфи, сделанное во время очередного отдыха на Мальдивах, показывает артистку без бюстгальтера и в одних стрингах, прикрывающих самые интимные части тела смайликами в виде ящериц.

Подписала свежую фотографию балерина словами: «Слава богу, моя фигура позволяет».

Однако далеко не все ее поклонники одобрили снимок. Некоторые пользователи выразили критику по поводу ее фигуры, сравнивая ее с «кентавром». Они считают, что без груди Настя выглядит, как мужчина. Другие похвалили шикарную фигуру знаменитости, называя ее «изумительной женщиной».