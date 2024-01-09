Журналисты нашли, куда пропала и как относится к СВО Алика Смехова

Алика Смехова, 55-летняя актриса театра и кино, певица, известная участием в «Бальзаковсковском возрасте, или Все мужики сво...», прославилась также как родственница Вениамина Смехова, знаменитого мушкетера Атоса.

В прошлом году концерты актрисы в Москве были отменены

В прошлом году ее концерты в Москве были отменены после выступления в Израиле, но причины отмены при этом не были раскрыты. Артистка не является постоянным гостем мира шоу-бизнеса, часто предпочитает уходить в тень.

В соцсетях она высказывала мнение о прекращении боевых действий в Украине, но эта запись вскоре была удалена, а подобных высказываний больше не появлялось. Впрочем, в одном из интервью она подчеркнула свое отношение к РФ, говоря, что «родину не выбирают».