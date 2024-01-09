Агутин нашел смелость прояснить конфликт с певцом SHAMAN на «Песне года»

Леонид Агутин, известный певец и композитор, временно пребывает в Дубае, где активно участвует в корпоративных мероприятиях. Недавно вокруг него возник скандал из-за участия в программе «Песня года».

На видео зрители заметили, что он не выходил на сцену совместно с Shaman, что вызвало предположения о их конфликте. Агутин пояснил, что съемки проходили в разное время, поэтому он не планировал участвовать в совместной композиции.

Несмотря на временное отсутствие в России, артист поддерживает контакт с поклонниками в соцсетях. Он делится с ними своими мыслями и планами на будущее. Фанаты надеются на его скорое возвращение на родину и новые музыкальные творения.