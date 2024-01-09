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Канделаки нашла нужным переснять ещё одну советскую комедию

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Канделаки нашла нужным переснять ещё одну советскую комедию
Знаменитости
Источник фото: @tina_kandelaki

В новогоднюю ночь канал ТНТ достиг успеха, привлекая множество зрителей премьерой кинофильма «Иван Васильевич меняет все». 

Об исключении Филиппа Киркорова из данного проекта стало известно после того, как Тина Канделаки, директор телеканала, опубликовала часть кадров со съемок.

Канделаки также заявила о намерении переснять еще одну советскую комедию. Хотя название фильма остается тайной. По мнению Тины, эти ремейки могут привлечь внимание современных зрителей, в том числе молодое поколение, к классической кинематографической культуре и подарить новые впечатления.

Информационное агентство «Informing»

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