Нашлись самые ожидаемые новые российские сериалы 2024 года

В 2024 году ожидаются релизы российских сериалов, которые стали активнее производиться после ограничений для зарубежных платформ. Среди ожидаемых проектов:
- «Преступление и наказание». Режиссер: Владимир Мирзоев, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 99%.
- «Постучись в мою дверь». Режиссер: Всеволод Аравин.
- «Этерна». Режиссер: Сергей Трофимов, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 97%.
- «Нежность». Режиссер: Владимир Щегольков.
- «Артист». Режиссер: Дмитрий Грибанов, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 100%.
- «Третий в постели». Режиссер: Борис Хлебников.
- «Фарма». Режиссер: Мария Кравченко, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 100%.
- «Амура». Режиссеры: Андрей Джунковский и Илья Овсенев.
- «Олимпиада». Режиссер: Евгений Стычкин, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 99%.
- «Дядя Леша». Режиссер: Дмитрий Невзоров.
- «Мамонты». Режиссер: Иван Соснин, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 99%.
- «Юг». Режиссер: Иван Соснин, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 100%.