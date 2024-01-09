Нашлись самые ожидаемые новые российские сериалы 2024 года

В 2024 году ожидаются релизы российских сериалов, которые стали активнее производиться после ограничений для зарубежных платформ. Среди ожидаемых проектов:

«Преступление и наказание». Режиссер: Владимир Мирзоев, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 99%. «Постучись в мою дверь». Режиссер: Всеволод Аравин. «Этерна». Режиссер: Сергей Трофимов, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 97%. «Нежность». Режиссер: Владимир Щегольков. «Артист». Режиссер: Дмитрий Грибанов, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 100%. «Третий в постели». Режиссер: Борис Хлебников. «Фарма». Режиссер: Мария Кравченко, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 100%. «Амура». Режиссеры: Андрей Джунковский и Илья Овсенев. «Олимпиада». Режиссер: Евгений Стычкин, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 99%. «Дядя Леша». Режиссер: Дмитрий Невзоров. «Мамонты». Режиссер: Иван Соснин, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 99%. «Юг». Режиссер: Иван Соснин, рейтинг ожидания на «Кинопоиске»: 100%.