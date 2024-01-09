Покинувшая Россиию актриса Кузнецова нашла нужным рассказать о страхе перед Назаровым

Екатерина Кузнецова призналась, что испытывала тревогу в присутствии своего коллеги по телесериалу «Кухня» - Дмитрия Назарова. Боясь общаться за кулисами из-за его статуса, она избегала близкого контакта с артистом.

В сценах официантки и шеф-повара все проходило гладко, напряжения не возникало. Каждый раз, встречаясь в кадре с Дмитрием, Екатерина ощущала дрожь. Даже советы коллег о способах сближения с Назаровым не помогали.

На сегодняшний день актриса практически не общается с Назаровым, несмотря на поддержку со стороны актера и его супруги, которые покинули территорию РФ в знак протеста против политики государства.