Солист группы «Щенки» нашелся на концерте в Петербурге в одном носке

Солист группы «Щенки» Максим Тесли решил произвести фурор на концерте в Петербурге, выходя на сцену обнаженным и прикрывая лишь нижнюю часть тела носком. Этот эксцентричный поступок стал отсылкой к скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, на которой появился в таком же виде рэпер Vacio.

К слову, во время исполнения песни «Белое на белом» носок сполз, обнажив полностью артиста перед публикой.

Интересно: группа «Щенки», сформировавшаяся в 2014 году, привлекает внимание необычным стилем. За музыку отвечает Феликс Бондарев, а за тексты – Максим Тесли. Их хиты, включая треки «Уходи, если хочешь» и «Шрамы», сделали их популярными.