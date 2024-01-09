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Солист группы «Щенки» нашелся на концерте в Петербурге в одном носке

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Солист группы «Щенки» нашелся на концерте в Петербурге в одном носке
Знаменитости
Источник фото: @maxim_tesli

Солист группы «Щенки» Максим Тесли решил произвести фурор на концерте в Петербурге, выходя на сцену обнаженным и прикрывая лишь нижнюю часть тела носком. Этот эксцентричный поступок стал отсылкой к скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, на которой появился в таком же виде рэпер Vacio. 

К слову, во время исполнения песни «Белое на белом» носок сполз, обнажив полностью артиста перед публикой. 

Интересно: группа «Щенки», сформировавшаяся в 2014 году, привлекает внимание необычным стилем. За музыку отвечает Феликс Бондарев, а за тексты – Максим Тесли. Их хиты, включая треки «Уходи, если хочешь» и «Шрамы», сделали их популярными.

Информационное агентство «Informing»

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