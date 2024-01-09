Нашлась причина, почему Сергей Нетиевский ушел из «Уральских пельменей»

В 2015 году в «Уральских пельменях» вспыхнул конфликт, приведший к судебным разбирательствам. Сергей Нетиевский, артист и экс-директор, покинул коллектив в шумном скандале. Его уволили с должности директора, что вызвало обжалование с его стороны, но в конечном итоге он ушел сам.

Экс-партнеры начали подавать друг на друга многомиллионные иски, в том числе о правах на товарный знак «Уральские пельмени» и выпуски передачи. В ноябре 2022 года Сергей объявил, что уходит из-за «люфтов» и конфликта с новым директором Евгением Орловым, который, в свою очередь, отметил отсутствие результатов в предъявленных обвинениях г-на Нетиевского.