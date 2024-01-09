Нашлась информация, что певица Глюкоза покинула территорию России после «голой» вечеринки

Певица Глюкоза, столкнувшись с последствиями скандала на «голой» вечеринке, решила покинуть Россию. В своем микроблоге белокурая артистка объявила, что они вместе с мужем и детьми отправились на Сейшельские острова.

Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы) призналась, что такая поездка давно была в планах, несмотря на пришедший в сезон дождей период. В планах исполнительницы - активный отдых, занятия спортом.

Глюкоза поделилась с фанатами радостью от поездки, которая, по ее словам, была ее давней мечтой. Она также призналась, что не будет отказываться от «манящих глютеновых булочек» и других вкусностей.