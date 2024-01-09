Врач Сухорукова нашла и назвала самые опасные продукты, которыми легко отравиться

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова подчеркнула, что чаще всего отравления происходят от молочных продуктов, рыбы, мяса, разных кондитерских изделий. Она также предупреждает о рисках, связанных с употреблением сырых яиц.

Нужно остерегаться домашних солений и консерв

Эксперт рекомендует особенно остерегаться домашних солений и консерв, скоропортящихся продуктов, требующих хранения в холодильнике. Симптомы отравления чаще всего включают сильную диарею, неоднократную рвоту, повышенную температуру тела.

Важно помнить о сроке годности домашних салатов (он составляет от 12 до 18 часов), превышение которого может привести к рискам отравления, предупреждает врач.