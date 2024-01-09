На Свердловскую область надвигаются аномальные морозы: нашлось экстренное предупреждение

По информации интернет-издания E1.ru в Свердловской области снова ожидаются аномальные морозы. Они намечены на 9 и 10 января, предупреждает Уральский гидрометцентр. Так, среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов и более.

В некоторых районах температура опустится до -36 ?. Самым холодным днем при этом станет 11 января, с ночной температурой до -28 ? и дневной температурой на уровне -20… -24 ?.

Кратковременное потепление (примерно до -11 ?) ожидает жителей в пятницу, после чего в выходные в регион снова придут морозы, с температурой до -24 ?.